رياضة | مرتضى منصور عن النقاز: لا مكان للخائن في الزمالك

وتابع في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم "نتعامل مع كل الأجانب باحترافية والحصول على مستحقاتهم في مواعيدها والدليل عدم شكوى الأجانب الراحلين ".

وعن التونسي حمدي النقاز قال " أي لاعب خائن لا مكان له بيننا مهما كانت قدراته والبطولات التي سيحققها لنا وحمدي النقاز صفحة وانتهت".

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وأكمل "هروب أي لاعب يعطي للنادي الحق في الاستبدال ويكون بمثابة قوة قهرية مثل الإصابات تماما".

وأشار إلى أنهم عند التعاقد مع المغربي خالد بوطيب كان نجم المنتخب المغربي، موضحا أن علي معلول يحصل على ٢٥ مليون جنيه في الموسم وهو خارج المنتخب التونسي.

وتابع " الأهلي تعاقد مع حسين الشحات وصلاح محسن وغيرهم بأرقام كبيرة والإعلام ترك كل ذلك ويركز مع خالد بوطيب".