رياضة | تصريح ناري من رئيس الزمالك على تعاقد الأهلي مع كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح ناري من رئيس الزمالك على تعاقد الأهلي مع كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن كهربا حصل على ما يقرب من ١٠٠ مليون جنيه من وراء احترافه في اتحاد جدة السعودي.

وتابع في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم "انتقال كهربا للأهلي لا علاقة له بالرياضة لانه على ذمة نادي الزمالك".

وأكمل " كهربا كان عقده في البرتغال ٥٠ ألف دولار وهو ما يؤكد أن الصفقة كان مدبر لها من البداية مع النادي البرتغالي".

وتابع "حسام غالي صديق أحمد وأمير مرتضى وفي قمة تألقه لم نفاوضه من قبل احتراما لتعاقده مع الأهلي".

وأكمل" لا ننسى ما فعله الأهلي مع أحمد الشناوي حارس الزمالك السابق من قبل والاجتماع معه قبل مباراة القمة منذ موسمين".