رياضة | مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أنهم سيصدروا بيانا عقب مباراة طلائع الجيش المقرر لها غدا الإثنين ببطولة الدوري.

وأوضح مرتضى في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم أنه لم يحدث في أي نادي بالعالم أن يتم التعاقد مع لاعب وهو على ذمة فريقه لمدة ٣ مواسم مقبلة.

وتابع "لأول مرة تحدث هذه البلطجة ونحن لا نقبل بذلك وعقد كهربا مع الزمالك كان حتى ٢٠٢٢؛ ومحمود الخطيب يريد إثارة أزمة بين جماهير الناديين".

وأضاف " أجهز مفاجأة للنادي الأهلي فيما يتعلق بكهربا لكي يعلموا أنهم شربوه". وأشار إلى أن عقده كان لمدة ٥ مواسم وبالاتفاق معه قبل إعارته لاتحاد جدة".