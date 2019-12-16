بعد تغريدة "أوزيل" لدعم مسلمي الروهينجا.. التلفزيون الصيني يوقف بث مباراة أرسنال

الإثنين 16 ديسمبر 2019

مسعود أوزيل

ألغت القناة الرسمية الصينية "سي سي تي في" الأحد بث مباراة أرسنال ومانشستر سيتي ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم بعد تعليقات للاعب الألماني مسعود أوزيل التي أعرب فيها عن دعمه لأقلية الأويغور في إقليم شينجيانغ.



بعد تعليقات الاعب الألماني مسعود أوزيل التي أعرب فيها عن دعمه للأويغور في إقليم شينجيانغ، قررت القناة الرسمية الصينية "سي سي تي في" الأحد إلغاء بث مباراة أرسنال ومانشستر سيتي ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم.

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وكتب لاعب خط الوسط، وهو مسلم من أصول تركية، تغريدة عبر حسابه على "تويتر" الجمعة، انتقد فيها تعامل الصين مع الأقليات المسلمة في الإقليم الواقع في غرب البلاد، وأيضا عدم تحرك الدول الإسلامية للدفاع عن الأويغور في وجه الانتهاكات التي يتعرضون لها.

وكان من المقرر أن تبث القناة الصينية بشكل مباشر مباراة أرسنال وضيفه مانشستر سيتي بطل إنكلترا في الموسمين الماضيين، والتي تقام اليوم ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري الممتاز. لكن "سي سي تي في" أعلنت انها ستستعيض عنها بمباراة توتنهام وولفرهامبتون.

وكان أوزيل قد كتب بالتركية عبر حسابه على "تويتر"، "القرآن يتم إحراقه... المساجد يتم إغلاقها... المدارس الإسلامية يتم منعها... علماء الدين يقتلون واحدا تلو الآخر... الإخوة يتم إرسالهم الى المعسكرات".

أضاف "المسلمون صامتون. صوتهم ليس مسموعا"، وذلك على صورة خلفيتها مساحة زرقاء عليها الهلال والنجمة، وهو ما يعتبره الانفصاليون الأويغور علما لـ "تركمنستان الشرقية".