شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل ريال مدريد مع فالنسيا 1-1 في الليجا الأسبانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقتنص فريق ريال مدريد تعادلا قاتلا بهدف لمثله أمام فالنسيا، في معقل الخفافيش ملعب «ميستايا»، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الأسباني لكرة القدم «الليجا». وسجل لريال مدريد كريم بنزيما في الدقيقة 95، بينما كان كارلوس سولير صاحب هدف فالنسيا في الدقيقة 78. ولم يستغل ريال مدريد تعادل برشلونة أمام سوسيداد، لكنه رفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن البارسا، ورفع فالنسيا رصيده إلى 29 في المركز السادس.

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