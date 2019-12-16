شكرا لقرائتكم خمس مواجهات اليوم بدورى القسم الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى بخمس مواجهات غاية فى القوة والندية بعد وصول المسابقة لمراحلها الحاسمة وبات لكل نقطة حسابها الخاص فعلى ستاد بتروسبورت يستضيف بتروجت بقيادة علاء عبد العال نظيره كوكاكولا بقيادة ممدوح عبد الحى فى لقاء لا يقبل القسمة على اثنين خاصة وأن الفريقين يمتلكان 9 نقاط والتعادل لن يفيد أى منهما .

كما يخرج الترسانة بقيادة محمد صلاح لمواجهة الزرقا بملعب رأس البر فى لقاء صعب للفريقين فالضيوف بقيادة محمد صلاح يمتلكون 3 نقاط فى المركز قبل الاخير للمجموعة ويبحثون عن أول ثلاث نقاط فى المجموعة ، بينما يسعى أصحاب الأرض بقيادة عطيه صابر لتحقيق الثلاث نقاط خاصة وانهم يقبعون فى المركز الاخير برصيد نقطتين .

وعلى ستاد السكة الحديد يستضيف الداخلية بقيادة هشام زكريا نظيره النجوم فى المباراة الأولى لسعد فاروق مديرا فنيا للفريق خلفا لرمضان السيد الذى تمت إقالته الخميس الماضى على خلفية تراجع نتائج الفريق والخروج من كأس مصر .

الفريقان يمتلكان 9 نقاط وأى نتيجة غير الثلاث نقاط تعنى خروجهما من سباق المنافسة على الصعود للأضواء فى ظل النتائج الجيدة التى يحققها سيراميكا كليوباترا المتصدر برصيد 17 نقطة .

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وفى لقاء صعب للطرفين يلتقى النصر صاحب الـ10 نقاط مع القناة صاحب المركز الثانى برصيد 12 نقطة ويسعى السيد عيد المدير الفنى للنصر لإستغلال عامل الأرض للعودة للإنتصارات من جديد بعدما توقفت على يد المريخ البورسعيدى ، فى الوقت الذى يحاول فيه حمزة الجمل المدير الفنى للقناة لإستغلال حالة النشوة التى سيطرت على اللاعبين بعد الفوز الاخير على الزرقا بثلاثية نظيفة والعودة للإسماعيلية بالثلاث نقاط .

وتختتم مباريات المجموعة بلقاء جمهورية شبين على ملعبه مع المريخ البورسعيدى المتراجع ، ويحاول أبناء شبين لتحقيق الثلاث نقاط للتقدم اكثر نحو صدارة المجموعة خاصة وأنه يحتل المركز الثانى برصيد 12 نقطة ، بينما يحاول محمد ياسين المدير الفنى للمريخ إلى تحقيق نتيجة إيجابية وخطف نقطة على أقل تقدير تعينه للبقاء بالمسابقة ، فى الوقت الذى يواجه فيه سيراميكا كليوباترا نظيره منتخب السويس بعد غدا الأربعاء .

وفى ختام مباريات المجموعة الأولى يلتقى ديروط بقيادة حمادة رسلان مع الإعلاميين بقيادة أحمد صالح فى لقاء يحاول فيه الأخير تحقيق الثلاث نقاط خاصة وأن الضيف يعيش أسوأ فتراته بعدما تراجع ترتيبه للمركز قبل الأخير للمجموعة الاولى .