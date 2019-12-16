شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من النقاز وكهربا وموعد انطلاق القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه لن يترك حق ناديه فى محمود كهربا، الذى انتقل مؤخرًا إلى صفوف الأهلى، فى عقد لمدة 4 مواسم ونصف تبدأ بداية من فترة الانتقالات الشتوية بيناير المقبل، مشددًا على أن تعاقد الأحمر مع اللاعب غير مشروع، قائلاً: "كهربا مرتبط بعقد مع الزمالك ومازال ساريًا".

أضاف منصور فى تصريحات تلفزيونية، أن الزمالك سيلجئ إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، ليحكم بينهما، متسائلاً: "كيف يكون عقد كهربا مع الأبيض غير صحيح ومع ذلك لعب موسم كامل وتقاضى أجرًا بناءً على هذا العقد"، متابعًا: "لن أترك حق الزمالك وهذه أول مرة الأهلى يحصل فيها على توقيع لاعب من الزمالك وعقده سارى حتى 2022".

تابع رئيس الزمالك تصريحاته قائلاً: "تعاقدنا مع كهربا مقال 7.5 مليون جنيه، أخذت منه إعارات 3.5 مليون دولار، كسبت فيه ولم أخسر، وسوف نصدر بيانا رسميًا للحديث عن أزمة كهربا ولكن ننتظر مباراة الزمالك وطلائع الجيش التى ستجمع بينهما فى مساء اليوم الإثنين فى إطار منافسات الدورى الممتاز، وهناك مفاجأة أحضرها لكهربا"، مشيرًا إلى أن كهربا كان يريد أن يحصل على 25 مليون جنيه فى الموسم، قائلاً: "عقده فى البرتغال كان 50 ألف دولار، وهناك اتفاق بين الأهلى والنادى البرتغالى وإيناسيو".

Advertisements

وعن أزمة التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن للزمالك، قال مرتضى منصور: "النقاز أخذ حقوقه حتى أبريل المقبل 2020"، متابعًا: "الخائن ليس له مكان فى الزمالك حتى لو حصل لنا على كأس العالم، صفحة النقاز انتهت عند الزمالك حتى لو سأقوم بتصعيد لاعب ناشئ".

أشار رئيس الزمالك إلى أن قائمة الفريق بحاجة إلى تعديلات، قائلاً: "من حقى استبدال اللاعبين الهاربين من صفوف الفريق مثل حمدى النقاز ومحمود كهربا لأن هذا الأمر يعتبر بمثابة قوة قاهرة".

كما أعلن مرتضى منصور عن موعد انطلاق قناة الزمالك الجديدة، مؤكدًا أنها ستبث فى الثانية عشر وخمس دقائق من منتصف ليل 1 يناير المقبل.

فيما رفض رئيس الزمالك إسناد مهمة تحكيم مباريات الزمالك للحكم الدولى جهاد جريشة، مشددًا على أنه طلب رسميًا من قبل عدم تحكيمه لمباريات الأبيض، قائلاً: "هو يأتى ليظلم الزمالك، وأقول لعمرو الجناينى هناك بلاغ مقدم منى ضد جمال الغندور فكيف يختار الحكام؟".