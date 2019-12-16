شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه سويسرا في ثاني جولات المجموعة الأولى ببطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقي المنتخب الأول لرجال الإسكواش بقيادة أمير وجيه مدرب الفراعنة، مع نظيره السويسري في ثاني جولات المجموعة الأولى ببطولة العالم المقامة حاليا في واشنطن وحتى 21 من ديسمبر الجاري، خلال المباراة التي تقام في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب الاسكواش قد استهل مشوار الدفاع عن اللقب الذي يحمله من النسخة الماضية، بفوز عريض على المنتخب الأمريكي بثلاثة أشواط نظيفة، ومثل مصر في مباراة أمريكا كل من: علي فرج المصنف الأول عالميا، كريم عبد الجواد المصنف الثالث وطارق مؤمن المصنف الرابع.

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وتمتلك مصر 4 ألقاب في تاريخ المشاركة ببطولة العالم للاسكواش جاءت أعوام 1999، 2009، 2011، 2017.

ويترأس عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش بعثة الفراعنة في الولايات المتحدة الأمريكية كما يرافق البعثة الدكتور محمد وفائي أخصائي العلاج الطبيعي و واحمد محسن عضو مجلس الادارة.