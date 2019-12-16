شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يعود اليوم إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ويحتل أسوان المركز الـ 15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 7 مباريات فازوا في واحدة وتعادلوا فى مباراتين وتلقوا الهزيمة فى أربع مباريات أخرى.
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