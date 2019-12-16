شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يعود اليوم إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، بقيادة مجدي عبد العاطي مدرب الفريق، اليوم الأثنين إلى القاهرة قادما من الأسكندرية، بعد الخسارة من سموحة في مباراة الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام، بهدف نظيف خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الأسكندرية.

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ويستعد الفريق الأسواني لمواجهة نظيره الانتاج الحربي يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام.

ويحتل أسوان المركز الـ 15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 7 مباريات فازوا في واحدة وتعادلوا فى مباراتين وتلقوا الهزيمة فى أربع مباريات أخرى.