الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمباراة الإسماعيلي.. وعودة معلول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ اليوم الاثنين فريق الكرة بالاهلى الاستعداد لمباراة الإسماعيلي القوية المقرر لها الخميس المقبل بالدوري الممتاز في إستاد المكس حيث أغلق الجهاز الفني صفحة مباراة الحدود التي اقيمت أمس بالقاهرة ، ويرغب فايلر في تجهيز لاعبيه بشكل جيد لمواجهة الإسماعيلي القوية التي تُعد احدى المطبات الصعبة في طريق الاهلي نحو التتويج بالدوري والحفاظ على لقبه المُفضل.
ومن المقرر أن يستعيد الاهلي خدمات نجمه على معلول في مواجهة الاسماعيلي بعدما غاب عن الفريق في المباريات الماضية للإصابة التي تعرض لها في مباراة النجم الساحلي التونسي يوم 29 نوفمبر الماضي ببطولة أفريقيا ورغم تماثل اللاعب للشفاء قبل لقاء الحدود أمس إلا أن فايلر فضّل تأجيل الدفع باللاعب لمباراة الاسماعيلي الهامة.
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