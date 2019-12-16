شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض: البطولة ستتفوق عالمياً بالمحافظة عليها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض)

توَّج أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر الفائزين بالمراكز الأولى لبطولة مركز الملك عبدالعزيز الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة في نسختها الرابعة، والتي انطلقت فعالياتها (الخميس) الماضي واختتمت أمس (الأحد) بمقر المركز بديراب، حيث حصد مربط السيد ذهبية بطولة الأفحل بفوز الحصان «ايدن سي»، فيما تُوِّج مربط المخلديات بفضية بفوز «اكواتور»، وإسطبلات الخالدية بالبرونز بفوز الحصان «رازي الخالدية».

وكرم أمير الرياض على هامش حفل الختام الشركات الراعية والرعاة الإعلاميين وحكام البطولة، فيما قال في حديث لوسائل الإعلام: «تشرفت برعاية البطولة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، وأنا سعيد جداً بحضوري في هذه البطولة وفي مركز الملك عبدالعزيز الذي خدم وسيخدم الخيل العربية في المملكة، وهذه بطولة غالية يجب أن نحافظ عليها ونجعلها تتفوق على مستوى العالم».

من جانبه كشف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الجهة الرسمية المختصة بتسجيل الخيل العربية بالمملكة ويضم سلالات الخيل التي تتميز بالسرعة والقوة والجمال، وسلالات أخرى لخيل عربية قديمة ترجع إلى الأنساب المعروفة بالجزيرة العربية. وبيَّن أن عدد الخيل المسجلة بالمركز 34 ألف رأس من الخيل العربية وعدد ملاكها 9 آلاف مالك وبلغ عدد المواليد المسجلة 3116 مولوداً، وبذلك تكون المملكة الأولى عالمياً بتسجيل المواليد عام 2019.

وشهدت البطولة تتويج المهر «هلال الخالدية» لإسطبلات الخالدية بذهب (الأمهار عمر 2-3 سنوات)، ونال الفضة «دي رواج» لراشد المري، والبرونز «نبيل السكب» لعبدالعزيز البرغش.

فيما حقق ذهب بطولة الأمهار عمر السنة «لوسيانو» لمربط المعود، ونال الفضة «رنوير دي مار» لمربط الدانات من الكويت، وحصل على البرونز «صادح الخالدية» لمربط المجد.

Advertisements

وفي بطولة المهرات عمر 2-3 سنوات أحرزت الذهب «آنا إم سي» لمربط الخشاب من الكويت، ونالت الفضة «ضحى السكب» لمربط المزروعي من الإمارات، والبرونز «إنكارينا» لصالح الوابل.

وفي بطولة المهرات عمر السنة حققت إسطبلات الخالدية الذهب بالمهرة «عروب الخالدية»، والفضة بالمهرة «هلالة الخالدية» ونالت البرونز المهرة «سنقرايا» لمربط الدهامية.

كما أقيمت 4 بطولات خاصة للخيل السعودية الأصل والمنشأ وحققت فيها ذهب المهرات المهرة «ديما العوجاء» لمربط العوجاء، ونالت الفضة «شمس» والبرونز «سلمى أبو نصية» لمربط أبو نصية.

وفي بطولة الأفراس حققت الذهب «بدوية الثالثة» لمربط الدرعية، وحصلت على الفضة «الماجدة» لمربط العارض، ونالت البرونز «الدرعية الثانية» لمربط الوصيل.

وحقق ذهب بطولة الأمهار «بسلم عذبة» للأمير أحمد بن عبدالعزيز، ونال الفضة «كاتب الجنادرية» لمربط المسرة، والبرونز «عز العارض» لماجد بن غشيان.

وفي بطولة الأفحل حصل على الذهب الحصان «خريصان عذبة» للأمير أحمد بن عبدالعزيز، ونال الفضة «ليث ديراب» لماجد الغشيان، والبرونز «فهد عذبة» للأمير أحمد بن عبدالعزيز.