شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف العالمية: «الأسد» جائع لالتهام «الشباك» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

تغزلت عدد من الصحف العالمية في نجم خط هجوم فريق الهلال الفرنسي بافيتمبي غوميز الذي قاد «الزعيم» إلى دور نصف النهائي من بطولة مونديال العالم للأندية. وأكدت الصحف أن النجم «الأسد» الذي كان «جائعاً» لتسجيل الأهداف منذ انطلاقة المباراة حتى لحظة دخوله إلى أرضية الملعب عند الدقيقة 64 من عمر الشوط الثاني، التي جمعت فريقي الهلال والترجي التونسي، نجح في إحراز هدف الصعود الوحيد إلى دور الـ4 من البطولة ذاتها.

وأشارت الصحف إلى أن محبي الهلال وفلامينغو على موعد كبير غدا (الثلاثاء) للموقعة الكبيرة ضمن الدور نصف النهائي. وقالت صحيفة «جلوبو» البرازيلية: «الفريق الأزرق يعيش أياماً فنية رائعة، وهو قادر على تجاوز فلامينغو والصعود إلى النهائي، لكن العقبة أن المدرب البرتغالي خيسوس يعرف خبايا الفريق بالكامل». فيما تغزلت صحيفة «آس» الإسبانية بالمستوى المميز للهلال، مع براعة مدربه الروماني المميز رازفان لوشيسكو في قراءة المباراة، وقوة تغييراته التي جلبت الفوز في الشوط الثاني أمام الترجي. وقامت صحيفة «ليكيب» الفرنسية بتغطية المباراة العالمية، لتخص بالذكر المتألق غوميز الذي سدد كرة قوية في شباك بطل أفريقيا، ليصعد بفريقه إلى نصف نهائي البطولة، ويؤكد أحقيته بنجومية دوري أبطال آسيا في النسخة الماضية.

وركزت هيئة الإذاعة البريطانية في لندن على فوز الهلال وتألق المهاجم الفرنسي غوميز، الذي شارك في الشوط الثاني ليسجل هدفاً رائعاً، ويؤهل فريقه إلى نصف نهائي البطولة.