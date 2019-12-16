شكرا لقرائتكم خبر عن رازفان يجهز جوفينكو لـ «فلامينغو» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

طالب مدرب فريق الهلال رازفان اللاعبين قبل انطلاقة تدريبات الأمس، بمضاعفة الجهود الفنية في مباراة فلامينغو البرازيلي غدا (الثلاثاء) ضمن دور نصف النهائي في بطولة أندية العالم، وشكر المدرب رازفان اللاعبين على الأداء الفني الذي قدموه في اللقاء الافتتاحي أمام الترجي التونسي والتأهل لدور الأربعة في مونديال الأندية، وعقب ذلك انطلقت تحضيرات الفريق الكروي الفنية لمواجهة فلامينغو القادمة، إذ أدى اللاعبون الذين شاركوا أمام فريق الترجي التونسي تدريبات استرجاعية، فيما أدى البقية تدريباتهم الاعتيادية، والذي اعتمد فيها المدرب الهلالي على الجوانب الفنية واللياقية، هذا وقد شهدت التدريبات عودة اللاعب الإيطالي جيوفينكو بعد تعافيه من الإصابة، في حين أكد الجهاز الطبي أن الإصابة التي لحقت اللاعب محمد البريك في اللقاء الماضي عبارة عن كدمة، ولن تعيقه عن المشاركة أمام فلامينغو، هذا وسيجري المدرب رازفان اليوم (الإثنين) مناورة كروية سيعتمد خلالها الأسلوب الفني والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة فلامينغو في دور نصف النهائي، ومن المتوقع أن تشهد القائمة الأساسية للفريق الهلالي تغييرات بسيطة في بعض خطوط الفريق بما يتناسب مع المواجهة الحاسمة، والتي يطمح من خلالها المدرب رازفان لقيادة الزعيم للفوز على فلامينغو والوصول إلى المباراة النهائية لبطولة أندية العالم الحالية.