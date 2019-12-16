«الأسرة الواحدة» سر تفوق «الأزرق»

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) رغم تحقيق الفريق الهلالي حلم الوصول لـ«العالمية» بالمشاركة في مونديال أندية العالم في الدوحة، إلا أن طموح نجوم الزعيم ليس الحضور فقط بل تشريف الكرة

رغم تحقيق الفريق الهلالي حلم الوصول لـ«العالمية» بالمشاركة في مونديال أندية العالم في الدوحة، إلا أن طموح نجوم الزعيم ليس الحضور فقط بل تشريف الكرة السعودية ومن ثم القارة الآسيوية، بصفته بطلا لكأس دوري أبطال آسيا، إذ نجحت الكتيبة الزرقاء في تحقيق الانتصار الأول أمام الترجي التونسي في البطولة العالمية، ولن يتوقف نجوم «الأزرق» عند هذا الفوز بل سيسعون لتحقيق الانتصار على بطل أمريكا الجنوبية فريق فلامينغو البرازيلي يوم غد (الثلاثاء)، والوصول للنهائي العالمي، إذ يعيش الفريق الهلالي حالة نفسية جيدة، من خلال روح الأسرة الواحدة التي تسود أجواء الزعيم منذ بداية الموسم، وتوافر كافة الإمكانات المادية والفنية التي تكفل للفريق تحقيق النتائج المشرفة باسم الوطن في كافة المحافل القارية والدولية. ويتطلع نجوم الزعيم لمواصلة الانتصارات والتأكيد أن الكرة السعودية قادرة على مقارعة الفرق الكبيرة على مستوى قارات العالم.

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