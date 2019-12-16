شكرا لقرائتكم خبر عن شرفيو الهلال للاعبين: واصلوا التألق «عالمياً» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تمنى أعضاء شرف نادي الهلال أيمن الحطامي، وسمير النعماني، وسلطان زاهد، وخالد الحارثي، مواصلة نجوم الزعيم تألقهم في بطولة أندية العالم الحالية في الدوحة، وتشريف الكرة تمنى أعضاء شرف نادي الهلال أيمن الحطامي، وسمير النعماني، وسلطان زاهد، وخالد الحارثي، مواصلة نجوم الزعيم تألقهم في بطولة أندية العالم الحالية في الدوحة، وتشريف الكرة السعودية والآسيوية في مونديال الأندية، والتأكيد أن أندية الوطن قادرة على مقارعة أبطال قارات العالم، مؤكدين أن الزعيم نجح في تحقيق فوز مستحق على فريق الترجي التونسي «بطل أفريقيا»، وسيواصل المشوار ويحالفه التوفيق في تجاوز فريق فلامينغو البرازيلي «بطل أمريكا الجنوبية»، والوصول لنهائي مونديال الأندية. وكان شرفيو الهلال احتفلوا في جدة بحصد الزعيم كأس دوري أبطال آسيا، متمنين تحقيق المزيد من البطولات المحلية والقارية في الموسم الحالي.



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