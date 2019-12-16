شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان تفاصيل رالي «داكار السعودية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة) يعقد منظمو «رالي داكار السعودية 2020»، اليوم (الإثنين) مؤتمراً صحفياً في منطقة القدية بمدينة الرياض، للحديث عن التفاصيل الخاصة بالسباق الذي يقام للمرة الأولى في قارة آسيا، خلال الفترة من 5 إلى 17 يناير القادم، وذلك بحضور رئيس هيئة يعقد منظمو «رالي داكار السعودية 2020»، اليوم (الإثنين) مؤتمراً صحفياً في منطقة القدية بمدينة الرياض، للحديث عن التفاصيل الخاصة بالسباق الذي يقام للمرة الأولى في قارة آسيا، خلال الفترة من 5 إلى 17 يناير القادم، وذلك بحضور رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل. هذا وسيشهد المؤتمر الصحفي إقامة جلسة حوارية تضم عدداً من السائقين السعوديين المشاركين في رالي داكار السعودية 2020، والذي سينطلق من مدينة جدة في مرحلته الأولى، قبل أن يجوب العديد من مناطق المملكة مروراً بمشروع البحر الأحمر ومدينة «نيوم» المستقبلية في شمال غربي المملكة، ثم الاتجاه نحو حائل في مسار ينحدر صوب الرياض، ثم الأحساء ودخول منطقة الربع الخالي، التي تسبق خط النهاية في «القدية»، وتهدف «المملكة» من خلال استضافة رالي داكار إلى التأكيد على مكانتها المتقدمة يوماً بعد يوم كوجهة عالمية قادرة على استضافة كبرى الأحداث والفعاليات الرياضية، حيث يشارك في رالي داكار السعودية أكثر من 550 متسابقاً يمثلون 62 دولة في 6 قارات حول العالم لاستكشاف التضاريس الفريدة لأول نسخة تقام في القارة الآسيوية. يذكر أن السباق يضم 5 فئات للمركبات المشاركة، وهي السيارات والدراجات النارية والدراجات الرباعية والشاحنات وكذلك السايد باي سايد.



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