شكرا لقرائتكم خبر عن 3فرق سعودية في «بولو الحبتور» بدبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تستهل الفرق السعودية فرسان طويق، وفرسان المصمك، وأبّار، مشوارها اليوم (الإثنين) في بطولة الحبتور الاحتفالية للبولو، التي تقام في نادي الحبتور للبولو والفروسية في دبي لمدة 5 أيام. إذ سيواجه اليوم (الإثنين) فريق فرسان طويق نظيره مهرة الساعة 2.00 مساء (بتوقيت السعودية)، فيما يتقابل فرسان المصمك وأبّار الساعة 3.00 مساء. ويشارك في البطولة من السعودية الأمير عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وعبدالرحمن أبار، وهاشم العلوي، وسلطان إدريس، ورمزي عداس، وحسام زواوي.

وكانت الفرق السعودية قد وصلت أمس الأول إلى منتجع الحبتور للبولو، مقر سكن الفرق، وأجرت تدريبات صباحية ومسائية، شملت محاضرات وتدريبات لياقية وتطبيق تكتيكات خاصة في البولو استعدادا للبطولة.

من جهته، أكد رئيس البعثة المدير التنفيذي في الاتحاد السعودي للبولو فيصل بن دويس أهمية المشاركة في البطولة والاحتكاك مع لاعبين ومحترفين على مستوى عالمي في اللعبة، خصوصا أن الاتحاد السعودي للبولو أنشئ العام الماضي.

وأشاد ابن دويس بإمكانات اللاعبين السعوديين وممارستهم للعبة منذ سنوات، وهو ما يبعث التفاؤل لدى الجميع بتحقيق نتائج جيدة في البطولة. وأثنى رئيس البعثة على مستوى التنظيم والاحترافية، متمنيا التوفيق للفرق السعودية.