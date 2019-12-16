شكرا لقرائتكم خبر عن أخضر الأثقال يواصل حصد الميداليات في «العربية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

واصل المنتخب السعودي لرفع الأثقال التألق في منافسات البطولة العربية للناشئين والشباب والكبار المقامة بالعاصمة الأردنية عمّان، رافعاً رصيده إلى 30 ميدالية ملونة توج بها أبطال الأخضر خلال منافسات اليوم الثاني للبطولة. وجاء تتويج الأخضر في منافسات وزن 61 كيلوغراما عن طريق الرباع سراج آل سليم بعد انتزاعه 3 ميداليات ذهبية بالخطف والنتر والمجموع بفئة الكبار، وحصد مثلها زميله حسن العرب بفئة الشباب، فيما توج مهدي العبندي بـ3 ميداليات فضية عن فئة الناشئين. وفي منافسات وزن 67 كيلوغراما تألق الرباع نواف المزيدي بتتويجه بطلاً لفئتي الشباب والكبار بعد انتزاعه 6 ذهبيات بالخطف والنتر والمجموع، وتوج أحمد الحايك بـ3 ميداليات ذهبية بالخطف والنتر والمجموع بفئة الناشئين.

ويستكمل رباعو الأخضر مشاركتهم في منافسات البطولات العربية للناشئين والشباب والكبار اليوم بخوض منافسات وزن 73 كيلوغراما، حيث سيشارك الرباع إبراهيم الجمعان بفئة الناشئين، وحسن البحراني بفئة الشباب، ومحمود آل احميد في فئة الكبار، فيما سيشارك في منافسات وزن 81 كيلوغراما الرباع محسن إسماعيل في الناشئين، وحسين آل عجيان بالشباب، وحسين الماجد في فئة الكبار. ويختتم رباعو الأخضر منافساتهم باليوم الثالث بخوض مسابقة وزن 89 كيلوغراما بمشاركة الرباع علي العثمان بجميع البطولات للناشئين والشباب والكبار.