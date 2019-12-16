«قفزة» تحرم الدوسري من الرالي

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جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) ،عبدالرحمن الحجاب (الرياض) أعلن قائد فريق «إي دي» السعودي للسيارات والدراجات النارية عيسى الدوسري عدم مشاركته في رالي داكار العالمي الذي تستضيفه

أعلن قائد فريق «إي دي» السعودي للسيارات والدراجات النارية عيسى الدوسري عدم مشاركته في رالي داكار العالمي الذي تستضيفه السعودية لأول مرة على مستوى قارة آسيا خلال الفترة من 5 إلى 17 يناير القادم، وسط مشاركة أكثر من 300 فريق عالمي، وجاء ذلك بسبب تعرضه لكسر في الفقرة «12» في العمود الفقري، الأمر الذي دفع الجهاز الطبي في الفريق لمنحه راحة لمدة لا تقل عن 4 أشهر عن مزاولة أي نشاط رياضي. هذا وجاءت قفزة الدوسري القوية في الجزء الأخير من المرحلة الخاصة الثانية من رالي الشرقية الذي مثّل الجولة الأخيرة من بطولة السعودية للراليات، حيث كان يحتل المركز الثالث خلف الفائز يزيد الراجحي وبطل رالي داكار الإسباني كارلوس ساينز وبفارق نحو دقيقتين. ورغم تعرّض عيسى الدوسري ومساعده الفرنسي سيباستيان ديلوناي للإصابة إلا أن الأول أصر على إكمال الكيلومترات الأخيرة للحفاظ على مركزه الثالث في الترتيب العام للبطولة، الأمر الذي تطلب مغادرته إلى المستشفى بعد وصوله مباشرة. واستطاع الدوسري تحقيق المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة رغم عدم مشاركته في كامل الجولات، إذ شهدت البطولة مشاركة عدد من أبطال العالم يتقدمهم الإسبانيان فرناندو ألونسو وكارلوس ساينز، والفرنسي بيتر هانسيل.

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