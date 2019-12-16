شكرا لقرائتكم أسامة نبيه: الأهلى ظهر بشكل جيد مع فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأشار نبيه في تصريحات تلفزيونية، إلى أن الأهلي ظهر بشكل جيد مع فايلر، ونجح في تحرير اللاعبين من الضغوط.
وتابع أن الأهلي يمتلك عناصر فنية مميزة قادر من خلالها حصد لقب دوري أبطال افريقيا، ولكن ظروف كل مباراة تختلف عن الأخرى.
وأتم أن الحكم عليه مازال مبكرا ولكن بصماته ظهرت بشكل جيد مع الفريق خلال الفترة الماضية.
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