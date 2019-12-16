شكرا لقرائتكم الاهلى يبدأ اليوم الاستعداد لمباراة الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يستعيد الاهلي خدمات نجمه على معلول في مواجهة الاسماعيلي بعدما غاب عن الفريق في المباريات الماضية للإصابة التي تعرض لها في مباراة النجم الساحلي التونسي يوم 29 نوفمبر الماضي ببطولة أفريقيا ورغم تماثل اللاعب للشفاء قبل لقاء الحدود أمس إلا أن فايلر فضّل تأجيل الدفع باللاعب لمباراة الاسماعيلي الهامة.
كانت هذه تفاصيل خبر الاهلى يبدأ اليوم الاستعداد لمباراة الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.