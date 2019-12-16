شكرا لقرائتكم أسامة نبيه: "العقلية" معيار نجاح كهربا مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال نبيه خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كهربا يملك إمكانيات فنية مميزة ولكن العقلية ستكون معيار نجاحه مع الأهلي". Advertisements وأكمل: "كهربا لا يجيد الشق الدفاعي، كما أن المدرب الأجنبي يهتم بالشغل البدني أكثر من الفني". وأتم: "استبعاد كهربا من المنتخب كان بسبب موقف في معسكر روسيا بكأس العالم"

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