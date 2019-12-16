شكرا لقرائتكم أسامة نبيه: خبرة العشري صعبت من مواجهة الأهلي والحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أسامة نبيه مدرب المنتخب الوطني السابق، أن خبرة طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود صعبت المباراة على النادي الأهلي في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأحد ضمن الجولة السابعة من الدوري وانتهت بفوز الأحمر بهدف.

وأشار نبيه خلال تصريحات تلفزيونية إلى أن أداء الأهلي أمام حرس الحدود كان مميزا، وقدم مباراة كبيرة يستحق الأشادة عليها.

وأتم أن الأهلي فاز بهدف دون رد في المباراة يدل على اداء الحدود المميز الذي ظهر به.