شكرا لقرائتكم أسامة نبيه: خبرة العشري صعبت من مواجهة الأهلي والحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار نبيه خلال تصريحات تلفزيونية إلى أن أداء الأهلي أمام حرس الحدود كان مميزا، وقدم مباراة كبيرة يستحق الأشادة عليها.
وأتم أن الأهلي فاز بهدف دون رد في المباراة يدل على اداء الحدود المميز الذي ظهر به.
كانت هذه تفاصيل خبر أسامة نبيه: خبرة العشري صعبت من مواجهة الأهلي والحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.