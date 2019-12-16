شكرا لقرائتكم أسامة نبيه ردا على منتقدي كوبر: "أحترم جميع الأراء" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال نبيه في تصريحات تلفزيونية: "من يعمل بالعمل العام عليه احترام جميع الأراء". وأكمل: "نجحنا في اقتباس أحمد فتحي 2006 من جديد خلال فترة كوبر، وتعجب من رؤيتي الفنية بقدرة فتحي على المشاركة بجميع مراكز الدفاع".

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