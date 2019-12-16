شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة مميزة لمخيم الربيع الرياضي بنادي بالرميثة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلق، أمس، مخيم الربيع الرياضي بنادي بالرميثة وسط إقبال كبير من كافة الأعمار للاستفادة والاستمتاع بالإجازة المدرسية الحالية واستغلالها بشكل إيجابي.

وكانت إدارة الأنشطة بالنادي أعدت برنامجا حافلا من الأنشطة المحببة لكل الأعمار ككرة القدم والسباحة والتايكوندو والألعاب الترفيهية بجانب برامج خاصة لتحفيظ القرآن الكريم من قبل متخصصين.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات برنامج مخيم الربيع الرياضي بنادي بالرميثة حتى يوم 9 يناير المقبل وهو موعد عودة التلاميذ إلى مدارسهم.

وذكر محمد إسحق مدير عام النادي أن إدارة الأنشطة بالنادي رصدت كل الإمكانيات المتاحة لنجاح المخيم الذي يتوقع له مشاركة كبيرة ومميزة من كل الأعمار.

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