الدوخي: الإمارات أظهر شخصيته ودبا خسر أهم مباراة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد عمار الدوخي المحلل الفني بالمدرب محمد العجماني المدير الفني لفريق الذيد، وذكر أن الفريق في عهده تطور مستواه بصورة واضحة. وقال: الفوز على البطائح نتيجة ممتازة تحسب للمدرب وللفريق بصورة عامة، وأتمنى أن يرتفع طموح الذيد أكثر وأن يفكر في المنافسة على الصعود، فهو بقليل من الإضافات يمكنه المنافسة.

وأضاف: هذا الفوز في مصلحة البطولة والمنافسة على الصعود، وكذلك نتيجة مباراة الإمارات ودبا الفجيرة، فهي فتحت الباب أمام فريق الإمارات ليدخل بقوة صراع الصعود بعد أن ابتعد بسبب التعادلات، أعتقد أن الفريق أظهر شخصيته الحقيقية في هذه المباراة بالذات، وكان شكله ومظهره يدلان على الرغبة الكبيرة في العودة لدوري الخليج العربي، وأرى أن هناك ثلاثة لاعبين في الفريق لعبوا دوراً في هذه النتيجة، وهم تومي وعبدالله النعيمي وخالد خميس، والنعيمي تحديداً لاعب شاب وموهوب، وينتظره مستقبل كبير.

ومضى يقول: فوجئت بالمقابل بمستوى فريق دبا الذي ظهر بطيئاً جداً في الوسط، وفشل في صناعة وقيادة الهجمات، وصحيح أن هناك غيابات مؤثرة جداً في صفوفه، لكنه فريق يملك بدلاء ورصيداً بشرياً. واعتبر الدوخي أن دبا الحصن في الوقت حالي أفضل فريق في البطولة، وذكر أنه يتعامل بهدوء كبير مع المباريات وباحترام للمنافسين. وقال: الحصن استفاد من وجود مدرب جيد وجهاز فني منسجم، ومن وجود لاعبين أجانب جيدين، ومقيم مميز.