راشد بن حميد: الطموحات كبيرة ومتفائـل بمستقبـل كـرة الإمـارات

كشف الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة عن خطة عمل لمدة 90 يوماً باعتبارها فترة عمل اللجنة بعد تشكيلها أمس الأول، وتأتي الخطة على شقين للمدى القريب والبعيد تصب في مصلحة كرة الإمارات.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس عقب أول اجتماع للجنة في مقر اتحاد الكرة والذي استغرق ساعتين ونصف الساعة بحضور محمد عبدالله بن هزام الأمين لاتحاد الكرة وهشام الزرعوني عضو اتحاد الكرة وابراهيم النمر الأمين العام بالإنابة.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: طموحات اللجنة كبيرة ونحن متفائلون بمستقبل الكرة الإماراتية من أجل العمل على حصد النتائج في المستقبل وثقتنا كبيرة في المنتخبات واللاعبين لتحقيق طموحات الجماهير.

وأضاف: دورنا الآن هو إكمال ما بدأته الاتحادات السابقة، والمستقبل يتطلب منا بناء اتحاد قوي ومستدام وفق خطط ورؤى مستقبلية طموحة، وهذا ما اتفقنا عليه في الاجتماع وقراراتنا سترى النور قريباً وستظهر نتائجها.

وتقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالشكر إلى اعضاء الجمعية العمومية على الثقة.

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كما شكر إدارة الاتحاد السابقة على الجهود التي بذلتها في تطوير كرة القدم في الدولة.

وعن اختيار مدرب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم خلفاً للمدرب المقال الهولندي فان مارفيك قال: تمت إحالة ملف اختيار مدرب "الأبيض" إلى لجنة المنتخبات وتحديد مدة أسبوع كأقصى حد لاختيار المدرب الجديد، المنتخبات والحكام كانا من أهم ما ناقشناه خلال الاجتماع الأول، الآمال كبيرة والطموحات عريضة في هذين الملفين وركزنا على أهداف قريبة المدى وأخرى بعيدة خصوصاً وأن الأبيض مقبل على مباريات في التصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ووضعنا خطة قصيرة ستكون نتائجها ملموسة بخصوص أمر المنتخب، وفيما يتعلق بالتحكيم هناك بعض القرارات ستكون نواة لخطة بعيدة المدى للارتقاء به.

ووجه الشيخ راشد بن حميد النعيمي رسالة إلى وسائل الإعلام قائلاً: نعمل من أجل هدف واحد وهو رياضة الإمارات ودورنا مكمل لبعض وأبوابنا مفتوحة لاستقبال جميع الاستفسارات والإجابة عن جميع الأسئلة وأنتم فريق عملنا.

وأضاف: شعب الإمارات دائما ما يطمح إلى أن يكون الأفضل وفي المقدمة ولهذا يجب أن نكون متفائلين ونعمل بهمة عالية. مستشهداً بحديث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بأن الهمم العالية تصل بنا إلى القمم، ويجب أن نثق في كوادرنا الوطنية. وتم خلال الاجتماع توزيع المناصب في مجلس إدارة اتحاد الكرة وسيرأس لجنة المنتخبات غانم الهاجري وتضم علي حمد البدواوي وعيسى مير، بينما سيرأس لجنة لجنة الحكام علي حمد البدواوي، ولجنة المسابقات حميد أحمد الطاير، واللجنة المالية هشام الزرعوني، ولجنة اوضاع وانتقالات اللاعبين عائشة الطنيجي، ولجنة تطوير أندية الهواة أحمد بن درويش، ولجنة الاتصال والشؤون المجتمعية أمل بوشلاخ، ولجنة التسويق والاستثمار خلفان بن بالهول.

وسيعمل كل رئيس لجنة على تكوين لجنته ومن ثم يتم رفع الأسماء للأمانة العامة التي ستناقش الأمر في الاجتماع المقبل لمجلس إدارة اتحاد الكرة والذي لم يحدد موعده بعد.