ماجد المهيري: الحمرية لم يفقد الأمل وثقتنا لن تهتز باللاعبين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال ماجد المهيري مشرف فريق الحمرية إن الخسارة من دبا الحصن ليست النهاية وأوضح: صحيح أن النتيجة سيئة وأبعدت الفريق عن منافسيه، لكنها لن تحبطنا ولن تثنينا عن الاستمرار في العمل، لدينا قناعة بفريقنا نملك أفضل اللاعبين في دوري الأولى، قد يكون الحظ وقف حجر عثرة أمامنا في الكثير من المباريات وربما لم يحالفنا التوفيق ولكني واثق من عودة الحمرية طالما أن القلوب والنوايا صافية سنعود.

وأضاف: لايوجد تقصير من أحد، الإدارة فعلت كل شيء والمدرب مجتهد ويعمل باحترافية ويهتم بكل التفاصيل وكل صغيرة وكبيرة ومن يتابع التدريبات يعرف حجم العمل الذي يقوم به واللاعبون يدخلون الملعب بكل عزم وإصرار وتابع: لا توجد مشكلة في الفريق فقط عامل الحظ وراء النتائج غير الجيدة، نحتاج إلى فوز وبعده سينطلق الحمرية.

وذكر المهيري أنه يقدر جمهور النادي ومحبيه ويعلم أنهم غير راضين عن النتائج وقال: لكن عليهم أن يثقوا بالفريق وألا يفقدوا الأمل، سنظل نعمل ولن نيأس وثقتنا في فريقنا لن تهتز وأوجه رسالة للاعبين: ثقتنا فيكم كبيرة ونعلم أنكم ستعيدون الفريق للطريق الصحيح.