الكشف عن ترتيبات بطولة آسيا للمواي تاي اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعقد اللجنة المنظمة لبطولة أمم آسيا للمواي تاي- التي تستضيفها عاصمة الإمارات أبوظبي لأول مرة خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الحالي- مؤتمراً صحفياً صباح اليوم بفندق راديسون بلو بكورنيش أبوظبي، والذي يتم خلاله الكشف عن كافه الترتيبات التي بذلها اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج لاستضافة البطولة بخيمة المواي تاي ارينا بمنطقة كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي، والتي تتضمن العديد من الفعاليات المصاحبة.

وأكدت 30 دولة مشاركتها في البطولة، وفقاً لإحصائية الاتحاد الآسيوي، وقال طارق المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي: «الجدول الزمني للبطولة يتضمن العديد من الفعاليات منها الانتهاء من إجراءات التسجيل اليوم، ثم اجتماع للجنة الحكام وإجراءات القرعة، على أن تبدأ إجراءات الكشف الطبي والميزان المبدئي في المساء، وفيما يخص المنافسات فسوف تبدأ في السابعة من صباح يوم غد الثلاثاء على ضوء قرعة البطولة التي ستحدد مباريات الجولة الأولى الافتتاحية».