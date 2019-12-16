جميلة القاسمي تشارك في اجتماع مجلس إدارة التايكواندو الدولي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس إدارة الباراتايكواندو الدولية، المديرة العامة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، في الاجتماع الاستثنائي وغير الاعتيادي لمجلس إدارة التايكواندو الدولي الذي استضافته العاصمة الروسية موسكو، وأقيم على هامش بطولة التايكواندو قبيل الحفل الختامي لجائزة التايكواندو العالمية.

وناقش الاجتماع مجموعة من البنود كان من أهمها اعتماد المبادئ التوجيهية لتطوير سياسة مكافحة التمييز والتي تعزز التزام الاتحاد الدولي بالدمج والتسامح، إضافة إلى العمل على تطوير الجمعيات الأعضاء كأولوية استراتيجية رئيسية للتايكواندو الدولية حيث تطمح التايكواندو الدولية من خلال دعم تطوير الاتحادات إلى تهيئة بيئة أقوى لنمو الرياضة على المستوى الشعبي ودعم تعزيز الفعاليات والأحداث الرياضية.

كما شهد الاجتماع اختيار المضيفين لسلسلة سباق الجائزة الكبرى في ظل اهتمام متزايد من المدن في جميع أنحاء العالم وقد جاء ذلك بعد تعديل عملية تقديم العطاءات وجعلها أكثر مرونة لاحتياجات المدن المضيفة وتم عرض نتيجة تقييم الزي الجديد للتايكواندو والميثاق الأخلاقي الذي تم تعديله بناءً على أفضل الممارسات العالمية مع اقتراب موعد الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 وشبه الأولمبية (البارالمبيك).

وكان تكليف الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي منذ العام 2017 برئاسة مجلس إدارة الباراتايكواندو وعضوية المجلس الدولي للتايكواندو من قبل الاتحاد العالمي للتايكواندو جاء كتقدير لمكانتها وريادتها في مناصرة واحتواء وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات ومن بينها المجال الرياضي.