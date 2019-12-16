شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات يكسب موقعة النقاط الست ويشعل صراع المقدمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

شهدت الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى، تحقيق الإمارات أول فوز في البطولة، فيما سقط دبا الفجيرة والبطائح والحمرية في فخ الخسارة لأول مرة، وأشعل فوز الإمارات الصراع في قمة الجدول. ومن جهته تمسك دبا الحصن بالصدارة بعد أن حقق فوزاً غالياً على الحمرية وأنقذ عمر كوسوكو فريقه العروبة من الخسارة أمام مصفوت بينما كسب الذيد لقاء الديربي واقترب من فرق المقدمة وعرفت الجولة فوز فريق العربي على التعاون وسجلت الفرق 13هدفاً، بينما خرجت البطاقة الصفراء 21 مرة والحمراء مرتين.

عاد دبا الحصن بالنقاط الثلاث من ملعب الحمرية بعد فوزه الغالي على العنابي بهدف، وتعد هذه النتيجة الأهم للحصناوية منذ بداية المنافسة وحتى الآن، وصاد الفريق سرباً من العصافير بهذا الانتصار، فهو أكد قدرته على هزيمة منافسيه المباشرين من جهة وبقي في الصدارة من جهة ثانية ووسع الفارق مع فرق المقدمة إلى جانب إيقافه منافساً مباشراً.

ضمن الحصن الاستمرار في المركز الأول إلى ما بعد الجولة المقبلة، وابتعد فريق المدرب سليمان البلوشي بفارق أربع نقاط عن دبا الفجيرة وثلاث عن البطائح وخمس عن الإمارات وعزز هذا الانتصار حظوظ الفريق في الصعود إلى دوري الخليج العربي ومنحه حافزاً قبل جولة الكأس، ورفع الفوز بالمقابل من أسهم مدربه سليمان البلوشي الذي قاد الأخضر إلى قلب الطاولة على التوقعات والترشيحات حتى الآن.

أما الحمرية فقد قبل أول خسارة في البطولة مواصلاً سلسلة نتائجه المخيبة فقد تعادل في ثلاث مباريات وخسر أخيراً أمام دبا الحصن ولم يحقق الفريق الذي كان مرشحاً أول للصعود أي فوز حتى الآن، وزادت خسارة العنابي مساحة الشك حول قدرة الفريق على الصعود بعد أن ابتعد عن الحصن ب11نقطة وعن البطائح بثماني نقاط وعن دبا بسبع نقاط وعن الإمارات بست نقاط، وبات من الصعب على فريق المدرب غازي الغرايري المنافسة على ورقتي الترشح غير أن إدارة النادي ترفض الاستسلام وترى أن الأمل موجود.

وبملعب الذيد حقق البنفسجي فوزاً لافتاً على البطائح قفز به إلى المركز الخامس وأصبح قريباً إلى حد ما من فرق المقدمة وترجم هذا الانتصار التطور الذي عرفه الفريق في الموسم الحالي ويعد وصوله إلى سبع نقاط من 4 جولات نقلة في نتائج الفريق تحسب للمدرب العجماني، فالفريق تعادل في جولة وخسر أخرى وفاز في اثنتين، ومن الطبيعي أن يرتفع سقف طموحاته بعد الفوز الأخير بالذات على اعتبار أن البطائح من الفرق المرشحة للصعود، أما فريق البطائح فالخسارة جاءت في توقيت غير مناسب وبعد سلسلة من النتائج الجيدة فأبناء المدرب طارق السيد حققوا فوزين مهمين مؤخراً على حساب مسافي والعروبة ولو أنه كسب هذه المواجهة لاستمر متقاسماً الصدارة مع الحصن، ولم يخدم الفريق نفسه ولم تخدمه نتائج الجولة فالحصن فاز على الحمرية والإمارات فاز على دبا، وكان يأمل أن تنتهي مباراتهما بالتعادل، غير أن الخسارة يمكن تداركها والفريق مازال منافساً وفي موقف ومركز جيدين.

وبملعب الإمارات كان النصر للمضيف على حساب النواخذة في مباراة قدم فيها الصقور أفضل مباراة في الموسم الحالي وحققوا انتصاراً مستحقاً فالفرقة الخضراء كانت أفضل من دبا في الشوطين، وواضح أن الإمارات كان مركزاً وتحضر جيداً للقاء الذي يعد مصيرياً بالنسبة له ولو أنه خسر هذه المباراة لسمح لمنافسه بالذهاب بعيداً فيما كان الفارق بينه والحصن والبطائح سيتسع أكثر، لكن الصقور حقق هدفه وقدم نفسه بصورة مختلفة أمام منافسه المباشر وعلى الجانب الآخر فدبا الفجيرة لم يقدم الأداء المنتظر وكان بعيداً جداً عن مستواه المعروف كما أن اللاعبين الأجانب في الفريق لم يكونوا في يومهم واستحق الفريق الخسارة التي لم تؤثر في مركزه لكنها أفقدته فرصة الوصول إلى 13نقطة، وهو سيخوض مباراة صعبة جداً في الجولة المقبلة في مواجهة الحمرية، وكان العروبة أفضل حالاً نوعاً ما من فريق الإمارة الآخر لكنه لم ينتصر وقبل بالتعادل أمام ضيفه مصفوت وكان قريباً من قبول الخسارة الثانية في المنافسة لولا هدف كوسوكو في الدقيقة 78.

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وأكد العروبة الذي قاده مدربه الجديد لأول مرة أنه لا يسير في الطريق الصحيح فهو بدا الموسم بالتعادل مع الذيد ثم فاز على مسافي وبعدها خسر من البطائح ثم تعادل مع مصفوت ونتائجه لا تساعده على المنافسة، لكنه خاض 4 مباريات فقط مقابل 5 لمنافسيه ويحتاج العروبة الذي مازال يفكر في الصعود إلى إعادة ترتيب أوراقه وإلى تعاقدات قوية في الميركاتو خاصة على صعيد الأجانب وفقاً لفنيين ومحللين، أما مصفوت فالنتيجة تعتبر خسارة بالنسبة له لأنه كان متقدماً على منافسه بهدفين لواحد وقبل هدفاً في بداية المباراة ثم أدرك التعادل وتقدم قبل أن يعادل المضيف النتيجة، ومن ناحية أخرى قد تكون النتيجة لا بأس بها لأن المباراة خارج ملعبه وأمام فريق من المرشحين للصعود إلى جانب الفوارق في الإمكانات بين الطرفين.

وبدوره فاز العربي على التعاون في مباراة أعادت الفريق القيواني إلى الطريق الصحيح بعد الخسارة من الحصن ورفع رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس بينما استمر التعاون من دون فوز للجولة الخامسة توالياً وخسر الفريق 4 جولات فيما تعادل في واحدة له نقطة وحيدة في المركز العاشر.

مباريات الجولة السادسة

تقام ثلاث مباريات في الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى يوم الجمعة المقبل، ويلتقي الإمارات العروبة، فيما يستقبل دبا الفجيرة الحمرية، ويواجه مصفوت الذيد، وكان الحصن والبطائح خاضا مباراتيهما أمام مسافي والعربي.

ترتيب فرق الأولى

يتصدر فريق دبا الحصن ترتيب فرق الدرجة الأولى برصيد 14 نقطة، والبطائح في المركز الثاني، وله 11 نقطة، فيما يأتي دبا الفجيرة في المركز الثالث برصيد عشر نقاط، والإمارات في المركز الرابع برصيد تسع نقاط، والذيد خامساً، وله سبع نقاط، والعربي في المركز السادس برصيد ست نقاط، ومصفوت في المركز السابع، وله خمس نقاط، والعروبة في المركز الثامن برصيد خمس نقاط، والحمرية التاسع، وله ثلاث نقاط، والتعاون العاشر بنقطة، ومسافي الحادي عشر برصيد نقطة.