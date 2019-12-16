الظفرة وكلباء يتقاسمان الأداء والنتيجة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الظفرة: محمد مصطفى

تقاسم الظفرة واتحاد كلباء الأداء والنقاط بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة لحساب الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، وبهذه النتيجة صعد الظفرة إلى المركز السابع مؤقتاً برصيد 11 نقطة، بينما رفع كلباء رصيده إلى 10 نقاط.

وافتتح فارس الظفرة التسجيل عن طريق جواو بيدو 13 ورفع رصيده إلى ثلاثة، وأدرك بينيل مالابا التعادل للنمور 42، وتقدم لوصافة الهدافين ب6 أهداف، وحضر المباراة 186 مشجعاً.

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وضحت الأفضلية الهجومية للظفرة بعد مرور الخمس دقائق الأولى، وظهر بتنظيم وحيوية أفضل من اتحاد كلباء، وهدد أصحاب الأرض مناطق النمور في أكثر من هجمة، حتى تمكن البرازيلي جواو بيدو من افتتاح التسجيل برأسية قوية من صناعة ميخائيل هيوفيل في الدقيقة 13.

وبعد الهدف استمر كلباء في التراجع، بينما واصل الظفرة سيطرته من خلال امتلاك منطقة المناورة وتنويع اللعب وضاعت له أكثر من فرصة، وتحرر الفريق الضيف بعد مرور نصف الساعة الأولى وشكل تهديداً على مناطق الظفرة وضاعت له فرصتان من كرة ياسين البخيت التي مرت بجوار القائم الأيمن وتسديدة جوجاك التي تصدى لها الحارس خالد السناني ببراعة، وقبل أن ينتهي الشوط الأول نجح التوغولي بينيل مالابا في إدراك التعادل للنمور بهدف جميل من خارج الصندوق في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان الهجمات بحثاً عن هدف الفوز مع أفضلية لصالح النمور الذي أزعج دفاعات الظفرة عن طريق ياسين البخيت، ولكن لم تكن خطورة تذكر على مرمى الفريقين لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.