منصور بن محمد يتلقى شكر أسرة الزوارق السريعة العالمية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية شكر وتقدير الاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو أي إم) لتفضل سموه برعاية حدث جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة (إكس كات) الجولة الختامية من بطولة العالم 2019 التي استضافها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وحققت النجاح التام في شواطئ جميرا.

قدم المشاركون في الحدث من ممثلي الفرق المتسابقين والأطقم الإدارية والفنية واللجان التنظيمية والفنية من الاتحاد الدولي (يو أي إم) الشكر الجزيل إلى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على حسن الاستضافة والتعاون الكبير في إنجاح فعاليات الجولة التي كانت بحق مسكاً لختام موسم شمل ثلاث محطات عالمية الأولى في إيطاليا بمدينة ستريسا، والثانية في الصين في شنغهاي، ثم الثالثة هنا في دبي.

وحرصت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على تنظيم حفل ختام الموسم لبطولة العالم للزوارق السريعة (إكس كات) ضمن فعاليات الجولة الختامية، وبعد نهاية منافسات جائزة دبي 2019، والتي استمرت أربعة أيام، حيث أقيم الاحتفال في قاعة (السردال) في فندق ويستن الميناء السياحي بدبي، وشهد تكريم الرعاة والشركاء الدائمين ووسائل الإعلام والشركات الوطنية.

وشهد الاحتفالية الكبيرة حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، ومحمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي، وسالم الرميثي المدير العام لنادي أبوظبي، وأحمد إبراهيم محمد المدير العام لنادي الفجيرة، وهزيم القمزي مدير الحدث، وتوماس كورت الأمين العام للاتحاد الدولي.

كما حضر الاحتفال أيضاً العقيد سعيد سالم المدحاني مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة، والمقدم راشد ثاني العايل المهيري رئيس قسم الأمن البحري، والمقدم علي عبدالله القصيب النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري، إلى جانب ممثلي الدوائر الحكومية والجهات الراعية والشركات التي قدمت الدعم لإنجاح الفعاليات المصاحبة.