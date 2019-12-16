«الملك» يعزز صدارته ويوقف انتصارات «العميد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفظ الشارقة بصدارة دوري الخليج العربي وذلك بعدما أوقف سلسلة انتصارات النصر مع مدربه الكرواتي كرونوسلاف، بعد الفوز عليه 3-1 خلال المباراة التي جرت بينهما أمس على ملعب آل مكتوم بنادي النصر ضمن الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، واستعاد العين لغة الانتصارات بعد فوزه على عجمان 4-1، وهذا هو الفوز الأول للعين بعد ثلاثة تعادلات متوالية، وحقق الجزيرة فوزاً صعباً على ضيفه فريق الفجيرة بهدف نظيف، وبنفس النتيجة تفوق بني ياس على حتا، بينما انتهت مباراة الظفرة واتحاد كلباء بالتعادل 1-1.

.. يسدل الستار على مباريات الجولة اليوم الاثنين، حين يلتقي الوحدة مع خورفكان، وشباب الأهلي الوصيف مع ضيفه الوصل.