تحضيرات مكثفة للنسخة الـ5 من اليوم الرياضي الوطني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعرض فريق العمل التنفيذي للنسخة الخامسة من اليوم الرياضي الوطني لعام 2020، استعدادات انطلاق الفعالية الرياضية التي تقام سنوياً بمشاركة مجتمعية واسعة من مختلف المؤسسات والهيئات والدوائر وممثلي القطاع الخاص، والفئات العمرية كافة، حيث تنطلق في ال5 من مارس المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع فريق العمل أمس، بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي برئاسة الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، وحضور أعضاء الفريق، حيث حرص المجتمعون على رفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة العليا لمبادرة اليوم الرياضي الوطني، مؤكدين أن دعم سموه واهتمامه المستمر بتطبيق أنماط حياة صحية خالية من الأمراض وتأهيل أجيال قادرة على مواجهة التحديات تنعم بالصحة والعافية، يعد العامل الرئيسي لتدشين تلك المبادرة السامية التي انطلقت للمرة الأولى استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بهدف ممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية والتراثية في يوم واحد لكل فئات المجتمع.

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ويضم فريق العمل التنفيذي الذي اعُتمد تشكيله من المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، أحمد الرئيسي ممثلاً عن إمارة عجمان، وفهد عبدالله بن جمعة عن إمارة رأس الخيمة، وعبدالله سالم قنزول عن إمارة أم القيوين، وطلال الهاشمي من مجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد علي العاجل من مجلس الشارقة الرياضي، وعنود سعيد الفلاسي من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وصالح حسن الحمادي من وزارة تنمية المجتمع، وأحمد بركات العبدولي من الهيئة العامة للرياضة، والنقيب حميد خميس ماجد آل علي من اتحاد الشرطة الرياضي، وفاطمة الرئيسي من لجنة الإمارات للرياضة النسائية، ومحمد سعيد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية.

وأكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، أن فريق العمل التنفيذي لليوم الرياضي الوطني يرحب دائماً بالأفكار والمقترحات المميزة التي ستسهم في استمرارية نجاح هذا الحدث المجتمعي الذي أصبح بمثابة «العُرس» لكل الموجودين على أرض الوطن سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.

وأضاف: «سعدنا كثيراً بثقة المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية في اختيارنا للعمل في تلك النسخة من اليوم الرياضي الوطني، وذلك لكونه حدثاً ذا صبغة وطنية، وتتجلى من خلاله أسمى القيم والمعاني في التلاحم والتعاون، وإظهار مدى حب الناس للرياضة وشغفهم بممارستها في أجواء مميزة على مدار 24 ساعة كاملة، عبر العديد من الأنشطة والفعاليات والمسابقات».