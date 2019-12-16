شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الدراجات يكشف تفاصيل أول طواف نسائي اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد مجلس إدارة اتحاد الدراجات مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم بقاعة المؤتمرات بمجلس دبي الرياضي للإعلان عن طواف دبي النسائي الدولي الذي ينظمه الاتحاد بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في الفترة من 17 إلى 20 فبراير 2020 برعاية كريمة من سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وسيتم خلال المؤتمر التعريف بمراحل الطواف والفرق والمنتخبات المشاركة والرعاة والداعمين، والترتيبات الفنية للطواف الذي ينظم لأول مرة في المنطقة بدعم من الاتحاد الدولي للدراجات، ويأتي متزامناً مع فعاليات إكسبو 2020.

وأكدت نورة الجسمي رئيسة لجنة التسويق والتطوير في اتحاد الدراجات مديرة الطواف حرص الاتحاد على الاستعداد المبكر والاستفادة من خبرة وتجربة مجلس دبي الرياضي الناجحة، لضمان خروج الطواف بالشكل اللائق والمشرف، وليكون مكملاً للنجاحات التي تحققت في الطوافات التي أقيمت في الإمارات لاسيما طواف دبي الدولي وطواف الإمارات الدولي.

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