«قوس وسهم المدام» يصوب نحو ماراثون ماليزيا العالمي

غادرت بعثة فريق القوس والسهم بنادي المدام إلى ماليزيا أمس عبر مطار الشارقة الدولي لتمثيل الدولة في الماراثون العالمي «كأس يوبي سبيوته»، وترأس بعثة نادي المدام محمد راشد الكعبي عضو مجلس إدارة النادي رئيس لجنة الألعاب الفردية يرافقه مطر سالم الراشدي «إداري الفريق» والمدربان مجاهد آدم وفرنالدو، وتضم البعثة 13 لاعباً من فئات عمرية مختلفة.

وأعرب سلطان محمد معضد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي المدام عن سعادتهم الكبيرة بمردود ونتائج فريق القوس والسهم المشرفة للغاية على مستوى المشاركات المحلية والدولية، وقال: «نطمح إلى الأفضل وهذا الفريق عودنا على التمثيل المشرّف، وثقتنا في أبنائنا كبيرة، ونتمنى لهم التوفيق في جميع المشاركات»، وأضاف أن الهدف من الحرص على الوجود في كافة المحافل هو اكتساب مزيد من الخبرات.

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وأكد عبدالله مطر الكتبي أمين السر العام للنادي أن العمل في نادي المدام يسير على قدم وساق للارتقاء بجميع الألعاب الرياضية، وأشاد بجميع مشرفي ومديري الفرق وتمنى أن تثمر جهودهم في نتائج الفرق خلال الفترة المقبلة، وختم تصريحه بتوجيه الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي على الدعم والاهتمام، وتمنى لبعثة فريق القوس والسهم التي تمثل الدولة في الماراثون العالمي كل التوفيق.

وأشاد الكتبي باهتمام سلطان بن هويدن رئيس النادي وحرصه على حث اللاعبين في مختلف الألعاب والأنشطة على بذل أقصى الجهود لإثبات وجودهم في كافة المناسبات والمنافسات.

وأكد محمد راشد الكعبي رئيس البعثة أن الفريق على أتم الاستعداد للمشاركة في الماراثون العالمي من خلال إعداد اللاعبين خلال الأسابيع الماضية، حيث يشارك في الماراثون عدد كبير من الدول وتعتبر المشاركة، إضافة لفريق نادي المدام وإنجاز إلى جانب الإنجازات التي تحققت في لعبة القوس والسهم، مشيراً إلى أن الثقة في الفريق متوفرة ولا تحدها حدود وأن الكل عازم على تقديم الأفضل، وتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي المدام على الدعم اللامحدود لفريق القوس والسهم، مما كان له الأثر الإيجابي في المحافظة على استقرار الفريق والنتائج المميزة محلياً وخارجياً.