شكرا لقرائتكم خبر عن علي حمد: سنعمل على تطوير ملف «تقنية الفيديو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضح علي حمد البدواوي، رئيس لجنة الحكام وعضو لجنة المنتخبات في اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، أن ملف تقنية الفيديو يجد اهتماماً كبيراً في المرحلة المقبلة، وأوضح أن الثقة كبيرة في حكام كرة القدم في الدولة.
وقال ل«الخليج الرياضي»: سنعمل في فترة صعبة ومهمة من تاريخ اتحاد الكرة، لست غريباً على البيت التحكيمي، وسأوظف كل خبراتي لتطوير أداء الحكام في الفترة المقبلة، سنعمل على تلافي السلبيات، وكيفية تطوير العمل بتقنية الفيديو، وهي الملفات المهمة التي يجب أن ندرسها بصورة متأنية.
وعن لجنته وهل اختار الأعضاء قال: حتى الآن لم أعمل على اختيار أعضاء اللجنة، وخلال الأسبوع سنعلن عن الأعضاء.
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