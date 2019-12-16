ختام ناجح لدولية سباحة أبوظبي في مسبـح مدينـة محمـد بـن زايـد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت بطولة أبوظبي الدولية الأولى للسباحة، أمس الأول، في مسبح مدينة محمد بن زايد الأولمبي الجديد، والتي نظمها اتحاد السباحة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي بمشاركة 600 سباح من 30 نادياً حكومياً وأكاديمية خاصة، ومشاركات خارجية من البحرين وعمان وكينيا، بحضور سلطان السماحي رئيس الاتحاد، وحضور مميز لكافة الأندية الرياضية في أبوظبي.

حضر اليوم الختامي وتكريم الفائزين عبدالله الوهيبي أمين السر العام في الاتحاد، وعبيد مفتاح المحرزي رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة للألعاب الرياضية، وراشد عتيق الهاملي رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة للألعاب الرياضية، وسالم نايف الكثيري المدير التنفيذي لنادي بني ياس الرياضي، وأحمد عبدالله الحوسني رئيس قسم الأنشطة المتخصصة في نادي تراث الإمارات، وأحمد الحوسني مدير قطاع التخطيط الاستراتيجي في مجلس أبوظبي الرياضي.

ونجحت أكاديمية إبيكس بالتتويج بالمركز الأول في الترتيب العام للمشاركين، وحلّ في المركز الثاني فريق نادي النصر، بينما حصلت أكاديمية فاست لين، ويمثلها نجم منتخب السباحة السابق عبيد الجسمي، في الفوز بلقب الماسترز.

وأحرز فريق السباحة بنادي تراث الإمارات نتائج متقدمة في مشاركته بالبطولة، وجاء حصاد فريق السباحة بالنادي بحصوله على 5 ميداليات ذهبية و12 ميدالية فضية و10 ميداليات برونزية، إضافة إلى درع المركز الثالث للترتيب العام لمرحلة 11-12 سنة، ودرع المركز الثالث للترتيب العام لمرحلة 13-14 سنة.