شكرا لقرائتكم خبر عن «الثقة» يتألق في سلة الكراسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز نادي الثقة لأصحاب الهمم على نظيره خورفكان بواقع 46 مقابل 31 في المباراة الأولى التي جمعتهم بنادي خورفكان الرياضي في دوري كرة السلة للكراسي المتحركة، وكانت الهيمنة لصالح نادي الثقة حيث سيطر على سير مجريات المباراة منذ بدايتها وحتى النهاية ليظهر لاعبوه جاهزيتهم ومهاراتهم في المراوغة والتسديد، ومثل الفريق محمد الزرعوني وطارق علي وحبيب البلوشي ولؤي عابد ومحمد أبوالسيد وبدر الحوسني وهيثم أبرص وعبدالله الصريم ومحمد الشحي وأحمد سعيد وثامر الصاهود ومحمد مجاهد بقيادة المدرب أحمد جاسم، وأدار المباريات كل من الحكم موفق شعبان وأشرف جاد ومحمد ريان وتامر أمان وعامر ملي.

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