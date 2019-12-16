كليبرسون: رونالدينيو خدعني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشف النجم البرازيلي كليبرسون، لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق، عن تعرضه للخديعة من قبل الأسطورة رونالدينيو إذ قال له إنه هو أيضاً سيلتحق باليونايتد، لكنه ذهب لبرشلونة في 2003. وقال كليبرسون في مقابلة مع فور فور تو: «كان أمامي عرضان، واحد من ليدز والآخر من مانشستر يونايتد. كان خياراً سهلاً، لكن هناك جانب مضحك في المسألة. وصلني تأكيد برغبة مانشستر يونايتد في شرائي عندما كنت مع المنتخب بمعسكر في فرنسا على هامش بطولة كأس القارات. أتذكر ذلك اليوم بوضوح، كنت مع رونالدينيو وشقيقه أسيس وقال رونالدينيو: «يريدون أن يشترونا نحن الاثنان» فقلت له: «حسناً فلنذهب معاً. كنت سعيداً جداً لأنه سيأتي معي». انتقل كليبرسون لليونايتد مقابل 6.5 مليون جنيه استرليني في نفس وقت وصول كريستيانو رونالدو من سبورتنغ لشبونة، لكن كليبرسون فشل في ترك بصمة في الفريق وانتقل لنادي بشكتاش بعد أن لعب 30 مباراة وسجل هدفين فقط ويضيف: «عدت للبرازيل وواصلت المباحثات مع اليونايتد لكن رونالدينيو خدعني، أرسلني إلى مانشستر الباردة وذهب ليلعب في دفء برشلونة، ولا يزال هذا الموضوع محط تندر بيني وبينه حتى اليوم، هو يعلم أنه يدين لي بموقف».