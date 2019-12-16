شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16/ 12 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الأثنين الموافق 16 / 12 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة طنطا والانتاج الحربى على ستاد طنطا الرياضى ومباراة المقاولون العرب ووادى دجلة على ستاد المقاولون العرب بالجبل الاخضر ومباراة مصر المقاصة والاتحاد السكندرى على ستاد السلام ومباراة طلائع الجيش والزمالك على ستاد الجيش بالسويس .

تقام مباراة طنطا والإنتاج الحربى فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الاثنين على ستاد طنطا الرياضى فى مواجهة الهروب من نغمة التعادلات حيث تعادل أبناء السيد البدوى مع الاتحاد السكندرى فى الجولة الماضية بينما تعادل الانتاج مع سموحة بهدف لكل فريق فى إطار نفس الجولة.

ويحتل طنطا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 5 لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبيه 5 اهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف .

تقام مباراة المقاولون العرب ووادى دجلة فى تمام الخامسة عصر اليوم الاثنين على ستاد المقاولون العرب بالجبل الاخضر فى مواجهة يدخلها ذئاب الجبل بحثاً عن الحفاظ على صدارة المسابقة بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى الجولة الماضية بينما خسر وادى دجلة من الاهلى بثلاثية دون رد .

ويتربع المقاولون العرب على صدارة أندية الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر مثلها وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 5 اهداف فيما يقبع وادى دجلة المركز الأخير برصيد 3 نقاط بعد أن خاض 7 لقاءات تعادل فى 3 وخسر 4 مباريات ولم يحقق الفوز مطلقاً وسجل لاعبيه 5 اهداف وتلقت شباكه 11 هدفاً .

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تقام مباراة مصر المقاصة والاتحاد السكندرى فى تمام الخامسة عصر اليوم الاثنين على ستاد السلام فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات منخفضة بعد الهزيمة من الاسماعيلى بهدفين دون رد فيما تعادل زعيم الثغر مع طنطا سلبياً فى الجولة الاخيرة للمسابقة .

ويحتل مصر المقاصة المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 2 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه هدفين .

تقام مباراة طلائع الجيش والزمالك فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين على ستاد الجيش بالسويس فى مواجهة يدخلها الفارس الأبيض منتعشاً بعد الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد فى الجولة الماضية.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر مثله وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى.

ويسعى الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك لمواصلة انتصاراته مع الفارس الابيض منذ توليه المسئولية خلفاً للصربى ميتشو الذى تمت إقالته من منصبه ، وتعد مباراة اليوم الظهور الثانى للمدرب الفرنسى مع الزمالك بالمسابقة المحلية بعد الفوز على بيراميدز لذا سوف يسعى لتحقيق الانتصار الثانى على التوالى فى خطة حصار أهل القمة وانتظار تعثرهم للقبض على صدارة المسابقة.

ويبحث فريق الطلائع عن استمرار مسيرة الانتصارات بعد تحقيقه الفوز الأول هذا الموسم فى بطولة كأس مصر حيث خاض مباراة ودية مع المرج استعداداً للزمالك حقق الفوز فيها برباعية، ويحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات تعادل فى 4 وخسر 2 وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.