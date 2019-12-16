شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد الحرس: ظهور تحكيمي جيد لنور الدين ورفاقه بعد غياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الدولي ابراهيم نور الدين بلياقة بدنية طيبة خلال أدارته لمواجهة الأهلي وحرس الحدود التي اقيمت مساء اليوم بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 8 للدوري الممتاز وانتهت بفوز الاحمر بهدف نظيف .

تقييم اداء الحكم اللياقة البدنية - ( التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة والمرونة- زاوية الرؤية )

تمتع الحكم بمرونة ورشاقة وبذل جهدا بدنيا كبيرا للتواجد في قلب الحدث للسيطرة على مجريات اللقاء محاولا ايجاد زاوية رؤية مناسبة في الظهور الاول له بلقاءات القلعة الحمراء بعد غياب طويل على الرغم من ذلك كان احيانا يتواجد في محيط اللعب وطريق الكرة خاصه في المرتدات أمام منطقة الـ18 وهذا لحرصه ان يكون هناك سيطرة تحكيمية داخل المستطيل الاخضر حتى انه قبل هدف المباراة مباشرا تفادى استطدام الكرة فيه بالقرب من منطقة جزاء الحرس في الدقيقة 81 .

الشخصية والسيطرة

حاول الحكم الحفاظ على ثباتة الانفعالي خلال أدارته للقاء ولذلك تدخل كثيرا لتحذير اللاعبين شفويا ليفرض شخصيته على المباراة دون عصبية او توتر حتى يستعيد مستواها المعهود فنيا وإداريا وبالفعل نجح فى هذا الى حد كبيرخاصه بعد غياب لفترة طويلة على مواجهات الاهلى .

تطبيق القانون ( 38 مخالفة – اتاحة الفرصة – انذاروحيد )

تدخلت صافرة نور الدين كثيرا خلال فعاليات اللقاء لتعلن عن 38 مخالفة على الفريقين في تقدير جيد حتى ان اتاحة الفرصة لم يكن لها نصيب الا مرتين خلال اللقاء الذي استمر حتى الدقيقة 96 بعد أضافة الوقت بدل الضائع في نهاية شوطي المباراة.

اشهار الحكم بطاقة صفراء وحيد في اللقاء جاءت من نصيب لاعب الأهلي ايمن أشرف في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، كما اكتفى بالتحذيرات الشفوية على اكثر

من مخالفة كانت تستوجب البطاقة الصفراء طبقا للقانون

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المساعدان – احمد توفيق – سيد نافع

ظهر الثنائي بيقظة وتمركز جيد حتى انه يمكن أن يطلق على اللقاء انه اختبار كبير للمساعدين الذين اشاروا على 8 حالات تسلل في توقيت مناسب ، كما سمح الثنائي باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة وتعاونوا مع الحكم الاخطاء القريبة طبقا للقانون وظهور جيد للمساعد الثاني مع خبرة الدولي أحمد توفيق.

الحكم الرابع – عمر سامى

تعاون مع الحكم في أدارة المباراة من خارج المستطيل الاخضر والسيطرة على المنطقة الفنية وأدى مهامه بشكل جيد طبقا للقانون.

إحصائيات المباراة : 38 خطأ - 5 ركلات ركنية - 8 حالات تسلل – انذار وحيد –هدف

الدرجات: الحكم 8.2–المساعد الأول – 8.2 – المساعد الثاني – 8.2– الحكم الرابع – 8.0 .

