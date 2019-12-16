كاميرا سوبر كورة.. شاهد فرحة جنونية لـ عبد الحفيظ وأمح بعد هدف السولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل سيد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى وأمح الدولى مشجع من ذوى الهمم فى فرحة عارمة احتفالا بهدف عمرو السولية فى شباك حرس الحدود فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولى. استعاد الأهلي صدارة الدوري المصري بالفوز الصعب والدراماتيكي على نظيره حرس الحدود بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019/2020. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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