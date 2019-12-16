شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس بدون راحة.. مباراة ودية للمستبعدين وتدريبات استشفائية للأساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق حرس الحدود، بقيادة طارق العشرى، تدريباته اليوم الإثنين، عقب الهزيمة أمام الأهلى، وذلك استعدادا لمباراة المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة فى بطولة الدورى المصرى.

ويخوض لاعبو فريق حرس الحدود الذين تم استبعادهم من لقاء الأهلى مباراة ودية أمام نادى جولدى فى تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم، وذلك للوقوف على المستوى البدنى والفنى للاعبين، بينما يخوض اللاعبون الذين شاركوا فى مباراة الأهلى تدريبات استشفائية، وذلك لتجنب الاجهاد خلال المرحلة المقبلة.

وحقق فريق الأهلى فوزًا صعبًا على حرس الحدود بهدف نظيف أحرزه عمرو السولية فى الدقيقة 81، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على استاد القاهرة .