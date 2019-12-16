سوبر كورة.. قصة ملحمة الأهلي والحرس قبل 15 سنة × 3 شواهد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل قطار الأهلي السريع في مسابقة الدوري عقب الفوز على فريق حرس الحدود بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة.
وفشل فريق حرس الحدود في إيقاف سلسلة انتصارات الأهلي التي وصلت إلى 6 انتصارات وتصدر مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة، بعدما حقق فوز شاق وبفارق هدف وحيد بواقع نتيجة 1-0 بفضل هدف عمرو السولية في وقت متأخر بالدقيقة 81، وسجل السولية أول أهدافه هذا الموسم.
وسبق ان فاز الأهلي على الحدود بفوز دراماتيكي قبل 15 عاما نرصد شواهده فى هذا الرابط
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