شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاحد 15/ 12/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدول ترتيب الدورى المصري اليوم الأحد 15/ 12/ 2019 ، شهد تغييرات ناتجة عن المباريات الثلاث التى اقيمت فى إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث فاز الإسماعيلى على نادى مصر بهدف دون رد، وبنفس النتيجة فاز سموحة على أسوان، والأهلى على حرس الحدود. جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم.. جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم.. الإسماعيلي يفوز على إف سي مصر 1/0 ويتقدم ثلاث مراكز في جدول الدوري نجح النادي الإسماعيلي في انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من نظيره إف سي مصر، بعد الفوز بهدف نظيف أحرزه همام طارق فى الدقيقة 39 خلال مباراة الفريقين التي استضافها استاد الكلية الحربية، بهذا الفوز رفع النادي الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 13 في المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام متخلياً عن المركز الثامن، فيما توقف رصيد إف سي مصر عند النقطة 7 في المركز الـ 14. Advertisements نجح فريق سموحه فى تحقيق الفوز على أسوان بهدف مقابل لاشئ أحرزه ناصر ماهر من ضربة جزاء فى الدقيقة 52 من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد الإسكندرية، بهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحه إلى 13 نقطة فى المركز السادس لمسابقة الدورى، بينما تجمد رصيد أسوان عند 5 نقاط فى المركز الخامس عشر. عبر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عقبة حرس الحدود بصعوبة بعد الفوز عليه بهدف نظيف أحرزه عمرو السولية في الدقيقة 81، في المواجهة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، ليستكمل الفريق الأحمر سلسلة انتصاراته المتتالية والتي وصلت لـ6 مباريات منذ انطلاق النسخة الحالية من بطولة الدوري العام.. ويبقى هو الفريق الوحيد الذى فاز فى كل مباريته بهذه النتيجة أرتفع رصيد الأهلي للنقطة 18 محتلاً صدارة جدول مسابقة الدوري ، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 10محتلاً المركز الثامن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاحد 15/ 12/ 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.