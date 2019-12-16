شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الاحد 15/ 12/ 2019 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم الأحد 15/ 12/ 2019 إقامة ثلاثة مواجهات فى إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث واجه نادى مصر نظيره الإسماعيلى، واصطدم سموحة بأسوان، والأهلى ضد حرس الحدود.

الإسماعيلي يفوز على إف سي مصر 1/0 ويتقدم ثلاث مراكز في جدول الدوري

نجح النادي الإسماعيلي في انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من نظيره إف سي مصر، بعد الفوز بهدف نظيف أحرزه همام طارق فى الدقيقة 39 خلال مباراة الفريقين التي استضافها استاد الكلية الحربية، بهذا الفوز رفع النادي الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 13 في المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام متخلياً عن المركز الثامن، فيما توقف رصيد إف سي مصر عند النقطة 7 في المركز الـ 14.