أهداف اليوم.. صاروخية السولية.. ثلاثية السيتي.. وتعادل الريال

محمد اسماعيل - القاهرة - محرر الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأهداف يوم الأحد 15 ديسمبر. نادي مصر 0 - 1 الإسماعيلي سموحة 1 - 0 أسوان الاهلي 1 - 0 حرس الحدود Advertisements يونايتد 1 - 1 إيفرتون وولفرهامبتون 1 - 2 توتنهام أرسنال 0 - 3 مان سيتي فالنسيا 1 - 1 ريال مدريد يوفنتوس 3 - 1 أودينيزي

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