تصريحات الأحد.. عبدالحفيظ يواصل إثارة الجدل.. وحلم كلوب.. وتعليق متعب على بلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

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"3 نقاط هامة".. مدرب الإسماعيلي يتحدث عن مواجهة الأهلي

صرح أدهم السلحدار المدير الفني للإسماعيلي بأن مواجهة الأهلي في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز تمثل 3 نقاط هامة، قائلًا أن هدفه هو التواجد في المربع الذهبي والمنافسة على اللقب.

كلوب: أحلم بلقب مونديال الأندية مع نهاية عام 2019

أتمنى الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي أن ينجح فريقه في التتويج بلقب بطولة كأس العالم للأندية المقام حاليا في قطر، لضمها إلى سجل بطولات النادي، وتحقيق الثنائية هذ الموسم بعد التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

سيد عبدالحفيظ: لسنا ذلك النادي الذي يُغير عقود اللاعبين أو يؤخر المستحقات

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علق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على فوز فريقه الصعب أمام حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة، ضمن الجولة الثامنة ببطولة الدوري.

بالفيديو.. متعب يعلق على أزمته مع بلال بعد دعم مصطفى محمد: نيتي صافية

علق عماد متعب محلل المباريات ونجم المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق، على الأزمة التي نشبت بعد دفاعه عن مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك ضد الانتقادات التي وجهت له لعدم تسجيله أهداف، وتصريحات أحمد بلال حول اللاعب.

طارق العشري: الحظ حالف السولية في الهدف

قال طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود، أن الحظ حالف عمرو السولية لاعب النادي الأهلي في تسديدته التي سكنت شباك فريقه.

فايلر: طالبت اللاعبين بالتسديد أمام الحرس.. ووحيد شكا من إصابة

قال رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، إنه سعيد بالفوز أمام حرس الحدود، موضحا أنه لم يقلق وكان متأكدا من الفوز بالمباراة.